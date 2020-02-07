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Rum Meclisi, Koronavirüse Karşı Alınan Tedbirler Konusunda Bilgilendirildi

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Rum Meclisi, Koronavirüse Karşı Alınan Tedbirler Konusunda Bilgilendirildi
Rum Meclisi, Koronavirüse Karşı Alınan Tedbirler Konusunda Bilgilendirildi

 Rum Meclisi Sağlık Komitesi üyelerinin, gerek Sağlık Bakanı gerekse ilgili birimler tarafından, koronavirüse karşı alınan tedbirler konusunda dün bilgilendirildiği kaydedildi. 

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü ve ECDC’nin verdiği talimatların tamamıyla uygulandığını, ayrıca şüpheli veya teyit edilmiş bir vakayla karşı karşıya kalınması ihtimaline karşı da hazır olunduğu teyidinde bulunduğunu yazdı.

VİRÜSÜ TESPİT EDECEK REAKTÖR ALINDI

Habere göre Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, virüsü tespit edecek reaktörün Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’ne teslim edildiğini belirterek Güney Kıbrıs’ın bunu temin eden ilk ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Yoannu, bir soru üzerine Güney Kıbrıs’a yönelik girişlerde, barikatlarda, havalimanları ve limanlarda kontrollerin yapıldığını ve tedbirler çerçevesinde hazırlanan soruların sorulduğunu belirtti.

Yoannu, hastalığa karşı herkesin teyakkuzda olduğunu ancak panik havasına da gerek olmadığını belirterek koronavirüsün Ada’ya gelmesi olasılığının da ihtimal dışı olmadığını ifade etti.

Gazete aynı haberinde şüpheli bir vakanın tespit edilmesi ihtimali nedeniyle ambulansların da hazırda tutulduğunu yazdı.

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