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Rum Meclisi önündeki protesto gösterisinde arbede yaşandı

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Rum Meclisi önünde dün, ipotekli malların ucuza satılmasına karşı çıkan bir grup Rum tarafından yapılan protesto gösterisinde arbede çıktığı bildirildi.
Rum Meclisi önündeki protesto gösterisinde arbede yaşandı

Fileleftheros gazetesi, protestocuların “hiçbir ev bankacıların eline geçemez”, “biz size oy verdik, siz bizim evlerimizi alıyorsunuz” sloganları atarak, Rum Meclisi’nde ipotekli malların satışıyla ilgili dünkü oturumu protesto ettiklerini yazdı.

Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos  Miçotakis’in Rum Meclisi’ne gelmesinden bir süre önce gerginlik çıktığı ve polisin protestocuları bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken itiş kakış yaşandığı; iki protestocunun çıkan arbedede baygınlık geçirdiği kaydedildi.

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