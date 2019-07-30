Rum Meclisi önündeki protesto gösterisinde arbede yaşandı

Fileleftheros gazetesi, protestocuların “hiçbir ev bankacıların eline geçemez”, “biz size oy verdik, siz bizim evlerimizi alıyorsunuz” sloganları atarak, Rum Meclisi’nde ipotekli malların satışıyla ilgili dünkü oturumu protesto ettiklerini yazdı.
Haberde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Rum Meclisi’ne gelmesinden bir süre önce gerginlik çıktığı ve polisin protestocuları bölgeden uzaklaştırmaya çalışırken itiş kakış yaşandığı; iki protestocunun çıkan arbedede baygınlık geçirdiği kaydedildi.
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