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Rum Meclisi Profesyonel Asker Alınmasına İlişkin Ek Bütçeyi Reddetti

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Ek bütçe için 16 lehte oy kullanıldığını yazan Alithia gazetesi, ek bütçenin dün Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında ele alındığını kaydetti.
Rum Meclisi Profesyonel Asker Alınmasına İlişkin Ek Bütçeyi Reddetti

Rum Meclisi Genel Kurulu’nun, öğrenim görmek amacıyla bu yıl İngiltere’ye gitmek için, Bakanlar Kurulu kararı temelinde askerlik görev sürelerinin ertelenmesi hakkından yararlanacak askerlerin yerine geçmesi planlanan 200 sözleşmeli asker alınmasına ilişkin ek bütçeyi dün 32 karşı oyla reddettiği haber verildi.

Ek bütçe için 16 lehte oy kullanıldığını yazan Alithia gazetesi, ek bütçenin dün Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında ele alındığını kaydetti.

Habere göre Savunma Bakanı Haralambos Petridis konuyla ilgili açıklamasında, meclisin ekstra sözleşmeli asker alınmasını onaylamaması durumunda, askerlerin görev sürelerinde herhangi bir erteleme olmayacağını söyledi.

DİSİ partisi dışındaki partilerin hükümetin uyduruk ve sorumsuz bir kararından söz ettiklerini yazan gazete, partilerin ek bütçenin meclise sevk edilmesiyle, hükümetin yanlış bir kararla ilgili sorumluluğunu üzerinden atmaya çalıştığını ifade ettiklerini ekledi.

Haberde, Bakanlar Kurulu’nun, RMMO askerlerinin İngiltere’de öğrenim görmek için askerlik görev sürelerinin ertelenmesini öngören kararının da başarısızlığa uğradığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi de konuyla ilgili haberinde, ek bütçenin reddedilmesiyle, verilen sözlere dayanarak çocuklarının İngiltere’deki üniversitelerdeki kayıt işlemlerini başlatan ailelerin çılgına döndüğünü yazdı.

Bazı ailelerin, Bakanlar Kurulu’nun geçici terhisle ilgili kararının hayata geçirileceğini kesin olarak düşünerek, çocuklarına İngiltere’de ev kiraladıklarını ya da uçak bileti aldıklarını kaydeden gazete, ek bütçenin muhalefetin tümü tarafından reddedildiğini ekledi.

Politis de haberinde, Meclis’in dünkü kararının ardından, ufukta hukuki mücadelelerin göründüğünü yazdı.

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