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SON DAKİKAELAM: "DİSİ ve AKEL Akıncı'ya peşkeş çekiyor"

Rum Meclisi tarihinin en gergin toplantısı sürüyor...

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Rum Meclisi tarihinin en gergin toplantısı sürüyor...
DİSİ’nin sunduğu enosis referandumunun okullarda kutlanması yasasının iptali ile ilgili önerinin görüşülmesi Genel Kurul toplantısında gergin bir atmosferde gerçekleşiyor.

Toplantı gerin atmosferde ve toplantıyı izleyen federal çözüm karşıtlarının yuhalamaları ile devam ederken, ELAM Milletvekili Papayannis’in ‘ülkeyi peşkeş çekenler’ ifadesini kullanması üzerine, salonda bulunan izleyicilerin bir kısmı Papayannis’i yuhalarken bir kısmı da  alkışladı. Bunun üzerine Meclis Başkanı Dimtiris Şilluris toplantıya kısa bir süre ara vermek zorunda kaldı.

 Şilluris ilk önce polisten, vatandaşları dışarı çıkarmasını istedi, daha sonra vatandaşlardan, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne hakaret edecek herhangi bir hareketten kaçınmaları çağrısı yaparak, Meclis toplantısının devamına karar verdi. Şilluris ‘Buraya Kıbrıs Cumhuriyeti’ni savunmaya gelenler, tam tersini yapıyorlar’ dedi.

 Öte yandan iki büyük partinin, DİSİ’nin yasa önerisinin kaderi konusunda kaygı duymadıkları görülüyor. DİSİ’den üç muhalif milletvekili yasa önerisi lehinde oy kullansa da kullanmasa da, önerinin Meclisten geçmesi beklenmekte.

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