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Rum Meclisinde Elam’ın NPD ve yer altı dünyasıyla bağlantıları tartışması

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Rum meclisinin, Kooperatif bankasıyla ilgili araştırma raporunun ele alındığı dünkü oturumu ELAM ile diğer siyasi partiler arasındaki karşılıklı suçlamalara sahne oldu.
Rum Meclisinde Elam’ın NPD ve yer altı dünyasıyla bağlantıları tartışması

Politis’in haberine göre dünkü olay, ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun kooperatifin bu noktaya gelme sebebinin DİSİ, AKEL, DİKO ve EDEK’in “vatandaşın sırtından büyük bir ziyafet sofrası kurması” olduğu suçlamasında bulunması  üzerine gelişti.

Hristu’nun suçladığı her dört parti de, son dönemde basında yer alan ELAM’ın Alman Neonazi partisi NPD ve Rum yer altı dünyası ile bağlantısı ve NPD’nin adına kampanya düzenleyerek ELAM için para toplaması yanında Hristu ve diğer üst düzey yetkililerinin çürük raporu alarak askerlik yapmaması konularını hatırlatarak, cevap istedi.

Gazete ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun bu sorular karşısında susmaya devam ettiğine dikkat çekti.

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