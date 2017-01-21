 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAGardiyanlar ‘Merkezi Cezaevinde’ eylem başlattı

Rum Meclisi’nde elektronik oylama

»
Rum Meclisi’nde elektronik oylama
Rum Meclisi’nde elektronik oylama sisteminin uygulamaya konulduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Meclisi’nde elektronik oylama sisteminin dün itibarıyla uygulamaya konulduğunu yazdılar.

Gazete, söz konusu sistemin, milletvekilleri sıralarında yer alan mikrofon sistemine dahil edildiğini belirtti.

Habere göre, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, oturumun başında, deneme amaçlı olarak, nisabın sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi için, milletvekillerine ilgili butona basmaları yönünde çağrıda bulundu.

Şilluris, geçici bir süre daha el kaldırma yönteminin uygulanmasına devam edileceğini, bunun ardında ise elektronik uygulamaya geçileceğini belirtti.

Gazete, söz konusu sistem içerisinde “evet”, “hayır” ve “çekimser” butonlarının da bulunduğunu yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, dünkü oturumda sisteminin denenmesi sürecinde yapılan oylamalar sırasında sorunlar yaşandığına dikkati çekti.

Sorunların teknik olduğunu yazan gazete, bunun üzerine milletvekillerinin “el kaldırma” yöntemini kullandığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Salamis Antik Tiyatrosu’nda oynanması, tartışmalara neden olmuştu21 Ocak 2017 Cumartesi 10:54
  • “Çok yönlü eğitime evet, okulun sınav merkezine dönüştürülmesine hayır”20 Ocak 2017 Cuma 15:01
  • Valizle gümrüksüz sigara ve tütün kaçırdılar20 Ocak 2017 Cuma 13:33
  • Malta şirketi rum yönetiminden 12,5 milyon Euro tazminat istiyor20 Ocak 2017 Cuma 13:28
  • KKTC’deki köyler için telefon uygulaması20 Ocak 2017 Cuma 13:26
  • “Kışkırtıcı açıklamalar"20 Ocak 2017 Cuma 13:25
  • Perdikis’ten nükleer başlık sorusu20 Ocak 2017 Cuma 13:20
  • Zaharova’dan medyaya ilişkin açıklama20 Ocak 2017 Cuma 13:19
  • Seçilmiş yetkililerin görevden alınması için yasa önerisi20 Ocak 2017 Cuma 13:15
  • Enerji alanında dörtlü zirve için zemin hazırlanıyor20 Ocak 2017 Cuma 13:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti