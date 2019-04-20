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Rum Meclisi’nden Golan Tepeleri kararı

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Rum Meclisi dün aldığı kararla, ABD’nin, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasını kınadı
Rum Meclisi’nden Golan Tepeleri kararı

Politis gazetesi, AKEL parlamento grubunun, ABD’nin, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliği tanıma kararının kınanmasına ilişkin dün Rum meclisine karar metni sunduğunu, metnin 32 oyla kabul edildiğini yazdı.

Haberde, 16 DİSİ milletvekilinin oylamaya katılmadı belirtilirken, söz konusu karar metninde ABD’ye söz konusu kararını geri alması, İsrail’e de işgal ettiği topraklardan çekilmesi çağrısında bulunulduğu ifade edildi.

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