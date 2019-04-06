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Rum Meclisi’nden hükümet ve ilgili bakanlıklara "Brexıt" çağrısı

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Rum Meclisi, İngiltere’nin, AB’den düzensiz şekilde ayrılması ihtimaline karşı, gerekli yasa tasarılarını gelecek cuma gününe kadar sunması için hükümet ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu.
Rum Meclisi’nden hükümet ve ilgili bakanlıklara "Brexıt" çağrısı

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler,  Rum Meclisi’nin, hükümet ve ilgili bakanlıklara yapmış olduğu çağrıya yer verdiler.

Habere göre Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Yorgos Lillikas, konuyla ilgili açıklamasında, diğer 3-4 Bakan ile birlikte, başkanlığını yürüttüğü Komiteyi  “yok sayan” Ticaret Bakanı Yorgos Lakkotripis’e bilgilendirme için çağrı yaptığını ancak Lakkotripis’in daha önceden var olan sorumluluklarına atıfta bulunarak buna gelmediğini ifade etti

Lillikas açıklamasında ayrıca, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’ten,  meclis komiteleri toplantılarına katılma sorumluluğuna sahip olan bakanlara ilişkin uygun önerilerde bulunması amacıyla da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup göndermesini talep etti.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ İNGİLİZ VATANDAŞLARININ İKAMETİNE İLİŞKİN YASA TASARISI

Gazete aynı haberinin içerisinde, Birleşik Krallık’ın düzensiz Brexit konusunda karar vermesi halinde yürürlüğe girecek olan Birleşik Krallık vatandaşları ve aile üyelerinin, serbest dolaşımı ve ikametini düzenleyen yasa tasarısının gelecek cuma günü yine Meclis’in önüne getirileceğini yazdı.

Söz konusu yasa tasarısının, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi’nde gayri resmi olarak geçtiğimiz perşembe günü görüşüldüğünü yazan gazete yasa tasarısının ivedilikle geçirilmesi için dün oylama için meclise sunulmasının söz konusu olduğunu ancak oylamanın, taslak üzerinde daha çok çalışılması amacıyla, Meclis Başkanı ve  Dışişleri Bakanını arasında varılan mutabakat neticesinde, gelecek haftaya ertelendiğini belirtti.

“MECLİS OLASI DÜZENSİZ BREXİT KONUSUNDA ENDİŞELİ”

Politis gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, muhalefet milletvekillerinin, dün gerçekleştirilen meclis oturumunda, Birleşik Krallık ve AB arasında anlaşma sağlanmadan yaşanacak Brexit durumunda, hükümetin; bunu sorunsuz şekilde ele alacağına ilişkin şüphelerini ve endişelerini dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre muhalefet, ayrıca önemli yasa tasarılarını sunmakta geciktiği için hükümete de suçlama yöneltti.

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