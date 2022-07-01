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Rum Meclis'inden PKK'ya destek

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtlerin dün Lefkoşa’nın güneyinde protesto yürüyüşü düzenlediği belirtildi.
Rum Meclis'inden PKK'ya destek

Haravgi gazetesi, Kürtlerin örgütlü olduğu “Kürt Kültür Merkezi” üyelerinin, “ Türkiye’nin Kürdistan’a karşı saldırıları ve PKK’nin NATO zirvesinde terör örgütü olarak nitelendirilmesini” protesto etmek amacıyla dün yürüyüş yaptığını yazdı.

Habere göre, yürüyüş, 11.45’te İçişleri Bakanlığı önünden başlayarak 12.30’da Meclis önünde son buldu.

Göstericileri Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu adında kabul eden Meclis Genel Müdürü Tasula İeronomidi, göstericilerin taleplerine yönelik meclisin desteğini ve dayanışmasını dile getirdi.

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