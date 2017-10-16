Rum Meclisinin tek taraflı kararı geçersizdir

13 Ekim günü toplanan Rum Temsilciler Meclisi, Garanti Antlaşmaları’nın iptalini ve Türk askerinin Ada’dan tamamen çekilmesini talep eden tek taraflı geçersiz bir karar aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı sözcüsü Barış Burcu açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

13 Ekim günü toplanan Rum Temsilciler Meclisi, Garanti Antlaşmaları’nın iptalini ve Türk askerinin Ada’dan tamamen çekilmesini talep eden tek taraflı geçersiz bir karar aldı.

1960 Garanti ve İttifak Antlaşmaları çok taraflı uluslararası antlaşmalardır. Bu nitelikteki antlaşmalar ancak bütün imzacı tarafların rızası ve onayı ile değiştirilebilir veya ortadan kaldırılabilir. Rum Temsilciler Meclisi’nin tek yanlı almış olduğu bu karar, sırf bu nedenle bile yok hükmündedir. Yaşanan acı deneyimler ve tarihsel gerçeklikler de zaten Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı bu kararı geçersiz kılmaktadır.

Kıbrıs Türk tarafı olarak bir tarafın güvenliğinin diğer tarafa tehdit oluşturmaması anlayışıyla konuya ilişkin gösterdiği yapıcı tutumu görmezden gelerek “sıfır asker, sıfır garanti” ısrarını sürdüren ve diğer ilgili tüm başlıklarda da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in çizdiği çerçevenin dışına çıkan Rum liderliği, bu olumsuz tutumuyla Crans Montana’nın çöküşüne sebebiyet verdi.

Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı bu karar müzakere sürecinin temel prensiplerine de aykırıdır. Bilindiği gibi Şubat 2014 Ortak Bildirgesi’ne göre 6 başlığın paralel biçimde ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde müzakere edilmesi öngörülmekteydi. Güvenlik ve Garanti başlığını tek başına tartışma konusu yapmak müzakere ilke ve yöntemlerine de aykırı bir tutumdur. 1967 yılında alınan “Enosis“ kararını kaldırmak yerine mevcut pozisyonlarını daha da katılaştırmaktan başka bir işe yaramayan böylesi kararlar almak Kıbrıs’ın geleceğine olumlu katkı yapmamaktadır.

Oysa adamızda kalıcı bir çözüm için yeni bir fırsatın ortaya çıkması, Cumhurbaşkanımızın sık sık tekrarladığı gibi ancak Rum liderliği ve toplumunun bir zihniyet değişimini gerçekleştirmesiyle ortaya çıkabilecektir.

Barış Burcu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü

16 Ekim 2017