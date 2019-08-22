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Rum medyası Maraş 30 Ağustos'ta açılabilir!

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Rum medyası Maraş 30 Ağustos'ta açılabilir!
Rum medyası Maraş 30 Ağustos'ta açılabilir!

Rum medyası Maraş 30 Ağustos'ta açılabilir!

KKTC Başbakan'ı Tatar ile yardımcısı Özersay'ın bugün T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi Rum medyasında büyük yankı buldu.

Rum Medyası Erdoğan'ın Maraş'ın bazı bölümlerinin açılması için önemli kararlar alabilecğini iddia etti.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ankara’ya gitti. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı, bugün öğleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede özellikle Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü ile Kıbrıs konusunun ele alınması bekleniyor. 

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