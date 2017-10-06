Rum merkezî cezaevi "drone etkisizleştirici sistem" alıyor

Rum Merkezî Cezaevi idaresinin, cezaevi binası içerisine havadan uyuşturucu ve diğer yasak nesne girişini engellemek için insansız hava araçlarını (drone) etkisiz hale getirecek sistem satın alacağı haber verildi.

Fileleftheros’un haberine göre, insansız hava aracı etkisizleştirme sistemi alımı için cezaevinin, onay için Rum meclisine dün sunulan 2018 bütçesinde ödenek öngörüldü. Cezaevi bütçesinin “Elektronik Güvenlik Sistemleri Alımı” başlıklı bölümünde satın alımı yapılması istenen sistemler şöyle listelendi:

“Cep telefonlarını etkisizleştirme sistemi alımı ve kurulumu, x-ray tanımlama cihazları ve Drone etkisizleştirme sistemi alımı.”

Gazete, Rum Adalet Bakanlığı’nın, cezaevindeki aşırı doluluk sorununun aşılması maksadıyla iki yasa tasarısı üzerinde çalıştığını yazdı.

Gazete, çalışılmakta olan yasa tasarılarından birinin 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılan yabancı uyruklu mahkumların, mahkeme kararıyla sınır dışı edilmesi; ikincisinin de sosyal hizmet gibi alternatif hapis cezası getirilmesini öngördüğünü yazdı.