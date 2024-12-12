Rum Merkezi Cezaevi mahkumlarından ‘şikayet’ mektubu

Rum Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumların, cezaevi koşullarını şikayet ettikleri bir mektup gönderdikleri belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bir mektup göndererek koşulların iyileştirilmesi amacıyla derhal tedbirlerin alınmasını talep ettiklerini yazdı.

Mahkumların, artan şiddet olayları, hapishanedeki aşırı doluluk, kötü kalite olan ve az miktarda dağıtılan yemek, eğitim ve daha önce faaliyette olan eğitim programlarının kaldırılması gibi konularda şikayette bulunduklarını yazan gazete ilgili mektubun Mahkumların ve Hapishaneden Çıkanların Haklarının Korunması Derneği tarafından basına verildiğini belirtti.

Habere göre, Dernek açıklamasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Adalet Bakanı ile birlikte, 17 Aralık tarihinde hapishanedeki yeni koğuşun açılışını yapacağını ancak henüz hazır olmayan bir koğuşun açılışının nasıl yapılacağı sorusunu sordu.

Adalet Bakanlığı ise yaptığı açıklamada hapishanede şiddet uygulandığı, eğitim programlarının kapatıldığı ya da azaltıldığına dair iddiaları yalanladı.