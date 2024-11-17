  • BIST 9389.62
  • Altın 2837.382
  • Dolar 34.4229
  • Euro 36.2785
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKARum Merkezi Cezaevi'nde alarm: Bir mahkumda tüberküloz hastalığı tespit edildi

Rum Merkezi Cezaevi'nde alarm: Bir mahkumda tüberküloz hastalığı tespit edildi

» »
Rum Merkezi Cezaevi'nde alarm: Bir mahkumda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Rum Merkezi Cezaevi'nde alarm: Bir mahkumda tüberküloz hastalığı tespit edildi

Rum Merkezi Cezaevi’nde bir mahkumun tüberküloz (verem) hastalığı taşıdığının tespit edilmesi sonrasında cezaevinde alarm durumuna geçildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Merkezi Cezaevinde bir mahkumun tüberküloz (verem) hastalığı taşıdığının tespit edildiğini, mahkumun yoğun bakımda tedavi altında alınmasının akabinde başka mahkumların da gerekli testler için hastaneye sevk edilmelerinin beklendiğini yazdı.

Gardiyanların ise durumla alakalı resmi bir bilgilendirme almadıklarını vurgulayan gazete, cezaevi çalışanları için hiçbir tedbir alınmadığını ve herhangi bir tıbbi kontrolden geçirilmediklerini aktardı.

Hasta mahkumun yaklaşık 40 kişiyle aynı koğuşta kaldığı da aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıslı Türkler, Vasiliğe açtığı davalarda geri adım atmıyor31 Ekim 2024 Perşembe 12:27
  • Kombos Lefkoşa’daki görüşme format gereği, New York’tan BM Sekreterliği temsilcisinin de katılımını gerektirir30 Ekim 2024 Çarşamba 13:41
  • Kıbrıs Türk taşınmazlarının optik kontrolü gündemde30 Ekim 2024 Çarşamba 12:51
  • Limasol’da yabancı uyruklu paket servis elemanlarına bir ayda 8 saldırı...30 Ekim 2024 Çarşamba 11:36
  • Limasol’da bir dövizci 40 bin dolar dolandırıldı25 Ekim 2024 Cuma 19:16
  • Güney Kıbrıs bankaları, yaptırımlar sonrası Rus müşterilerinin yarısını kaybetti21 Ekim 2024 Pazartesi 14:43
  • Kıbrıslı Rumlarda Müzakerelerden umut yok!20 Ekim 2024 Pazar 19:20
  • Güney Kıbrıs’ta ölümlü kazalarda yüzde 30 artış!20 Ekim 2024 Pazar 10:20
  • Güney Kıbrıs’ta kamudaki maaş artışı onaylandı18 Ekim 2024 Cuma 14:44
  • Güneydeki tutuklamalar... Alman emlakçı hakkındaki tüm suçlamaları ret etti18 Ekim 2024 Cuma 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti