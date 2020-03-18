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Rum Merkezi Cezaevinde Covid-19 kargaşası

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Güney Kıbrıs'ta bir mahkûmda yüksek ateş saptandığı, bunun üzerine Rum Merkezî Cezaevi’nde kargaşa yaşandığı haber verildi.
Rum Merkezi Cezaevinde Covid-19 kargaşası

Bir mahkûmda yüksek ateş saptandığı, bunun üzerine Rum Merkezî Cezaevi’nde kargaşa yaşandığı belirtildi.

Haravgi’nin “Merkezî Cezaevinde Korona Virüs Bulaşmasından Korku… Mahkûmda Yüksek Ateş Saptandı ve Başka Kanada Nakledildi” başlıklı haberine göre yaklaşık 70 kişi ile birlikte Cezaevi’nin 8’inci kanadında tutulan bir mahkûmun, yüksek ateş nedeniyle apar topar 10A. kanadına nakledildi.

Gazete güvenilir bilgilere dayandırdığı haberinde, ateşi yükselen mahkûma gerekli covit-19 testi yapılmadığı için cezaevi personelinin yoğun kaygı belirttiğine dikkat çekti.

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