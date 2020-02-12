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Rum meteoroloji dairesi yarın sabaha kadar ‘sarı alarm’ verdi

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Rum Meteoroloji dairesi bu akşamüzeri saat 18.00’den yarın sabah 10.00’a kadar yoğun sis meydana geleceğini belirtti ve sarı alarm verdi.
Rum meteoroloji dairesi yarın sabaha kadar ‘sarı alarm’ verdi

Rum meteoroloji dairesi yarın sabaha kadar ‘sarı alarm’ verdi.

Rum Meteoroloji dairesi bu akşamüzeri saat 18.00’den yarın sabah 10.00’a kadar yoğun sis meydana geleceğini belirtti ve sarı alarm verdi.

Özellikle Kıbrıs’ın yüksek bölgelerinde yoğun sis beklendiğini kaydeden Rum Meteoroloji Dairesi, görüş mesafesinin azalacağı uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde sis uyarı KKTC Polis Basın Subaylığı da bugün sis nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunmuştu.

Polis Basın Subaylığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamalarda, Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayolunun zirve kısmında sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını ve sürücülerin dikkatli olmalarını söylemişti. Polis Basın Subaylığı daha sonra Lefkoşa- Girne Anayolunun, St Hilarion kavşağı ile Ciklos Mevkii arasında sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığını belirtti.

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