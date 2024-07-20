Rum Meteoroloji Dairesi yüksek sıcaklıklarla ilgili uyarı yayımladı

Rum Meteoroloji Dairesi, yüksek hava sıcaklığı konusunda uyarıp, sarı ve turuncu alarm yayımladı. Yapılan tahminlere göre en yüksek sıcaklığın iç kesimlerde 43, dağlık kesimlerde ise 32 dereceye ulaşması bekleniyor.

Rum Meteoroloji Dairesi, yüksek hava sıcaklığı konusunda uyarıp, sarı ve turuncu alarm yayımladı. Yapılan tahminlere göre en yüksek sıcaklığın iç kesimlerde 43, dağlık kesimlerde ise 32 dereceye ulaşması bekleniyor.

Rum haber kaynaklarına göre, sarı uyarı dün akşam 9’dan bu sabah 9’a kadar geçerli oldu. Turuncu uyarının ise bu sabah 11’den akşamüzeri 5’e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Rum Orman Dairesi, yangın çıkma ve yayılma riskinin kırmızı alarm düzeyinde olacağı uyarısında da bulundu.