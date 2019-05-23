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Rum Meteoroloji Dairesi’nden sarı alarm

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Rum Meteoroloji Dairesi’nin yüksek hava sıcaklığı nedeniyle sarı alarm verdiği bildirildi.
Rum Meteoroloji Dairesi’nden sarı alarm

Rum haber kaynakları, sarı alarmın bugün saat 14.00’ten yarın saat 16.15’e kadar geçerli olacağını ve hava sıcaklığının 40 derece civarında olmasının beklendiğini duyurdu.

 

Sarı, kırmızı, turuncu ve yeşil alarm nedir?

RENK KODUUYARI SEVİYESİ

 

 

YEŞİL

 

 

Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.

 

 

SARI:

 

 

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

,

 

TURUNCU:

 

 

 

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

 

 

KIRMIZI:

 

 

 

Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

 

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