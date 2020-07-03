Rum Meteoroloji Dairesi'nden 'sarı uyarı'

Rum Meteoroloji Dairesi bugün aşırı yüksek sıcaklar nedeniyle “sarı uyarı” yayımladı.
Uyarı, yerel saatle 11.00 ile 16.00 arasında geçerli olacak.
İç bölgelerde hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye yükselmesi bekleniyor.
Rum Meteoroloji Dairesi bugün aşırı yüksek sıcaklar nedeniyle “sarı uyarı” yayımladı.
Uyarı, yerel saatle 11.00 ile 16.00 arasında geçerli olacak.
İç bölgelerde hava sıcaklığının yaklaşık 40 dereceye yükselmesi bekleniyor.
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