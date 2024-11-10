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SON DAKİKARum Meteoroloji yeni sarı uyarı yayımladı!

Rum Meteoroloji yeni sarı uyarı yayımladı!

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Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi kısa süre önce sarı uyarı yayınladı.
Rum Meteoroloji yeni sarı uyarı yayımladı!

Uyarı 18.00 -05.00 saatlerini kapsıyor.

Açıklama, şiddetli fırtına ve dolu uyarısını da kapsıyor.

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