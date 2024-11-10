Rum Meteoroloji yeni sarı uyarı yayımladı!

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10.11.2024 21:37
Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi kısa süre önce sarı uyarı yayınladı.
Uyarı 18.00 -05.00 saatlerini kapsıyor.
Açıklama, şiddetli fırtına ve dolu uyarısını da kapsıyor.
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