Rum Meteorolojisi: "Bugün hava sıcaklığı 41 derece"

Kıbrıs Rum Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada bugün adanın iç kesimlerinde hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkacağı söylendi.
Rum Orman Dairesi sie çıkabilecek yangınlara karşı kırmızı alarm verdi.
Kıbrıs Rum Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada bugün adanın iç kesimlerinde hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkacağı söylendi.
Rum Orman Dairesi sie çıkabilecek yangınlara karşı kırmızı alarm verdi.
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