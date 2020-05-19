Rum Meteorolojisi: "Bugün hava sıcaklığı 43 derece olacak"

Kıbrıs Rum Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada bugün hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.
Vatandaşların öğle saatlerinde dışarıda olmaması çağrısında bulunan Dairesi, turuncu alarm verdi.
Kıbrıs Rum Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada bugün hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.
Vatandaşların öğle saatlerinde dışarıda olmaması çağrısında bulunan Dairesi, turuncu alarm verdi.
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