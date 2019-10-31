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Rum milletvekili “Bağımsızlar Hareketi’ne” katıldı

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Rum milletvekili “Bağımsızlar Hareketi’ne” katıldı
Rum milletvekili “Bağımsızlar Hareketi’ne” katıldı

Rum Meclisi’ne Vatandaşlar İttifakı’ndan katılarak milletvekili seçilen ancak daha sonra başkanlık seçimlerinin ikinci turuna ilişkin görüş ayrılığı bulunması sebebiyle yoluna bağımsız milletvekili olarak devam eden Anna Teologu, Rum Meclisi’ndeki “Bağımsızlar” hareketine dahil olduğunu açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Milletvekili Anna Teodogu’nun dün düzenlediği basın toplantısında, Rum meclisindeki bazı milletvekillerinin oluşturduğu ancak parti statüsü taşımayan “Bağımsızlar” hareketine katıldığını açıkladığını yazdı.

Gazete, söz konusu harekette kimlerin ve kaç kişinin yer aldığına dair bir bilgiye ise yer vermedi.

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