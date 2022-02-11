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Rum Motorlu Araçlar Dairesi’nde Lüks Araba Çetesi

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Rum Motorlu Araçlar Dairesi’nde Lüks Araba Çetesi
Rum Motorlu Araçlar Dairesi’nde Lüks Araba Çetesi

Rum Motorlu Araçlar Dairesi içerisinde, yurtdışından Güney Kıbrıs’a giden kazalı lüks arabaları, koçanda “temiz” gösteren ve araçların durumundan habersiz alıcılara binlerce Euro karşılığında satılmasına yardımcı olan bir çete ortaya çıkarıldı.

Politis’in “Lüks Araba Sahtekârlığı Çetesi Çökertiliyor” başlığıyla manşete çektiği habere göre, çete, varlığını saptayan bir Motorlu Araçlar Dairesi yöneticisini susturmak ve korkutmak amacıyla 6 ay önce, yetkilinin evi önünde park halinde bulunan iki aracını kundakladı. Hem saldırıya uğrayan, hem de diğer daire yetkilileri can korkusu yaşadıklarını açıkladı.

Rum polisi, şikayet üzerine 6 ay önce başlattığı araştırma çerçevesinde dün çetenin acentesi rolündeki bir kadını tutukladı. Yeni tutuklamalar bekleniyor.  

Gazete, Motorlu Araçlar Dairesi içerisinde örgütlenen çetenin yurtdışından ithal edilen kazalı veya parçalanmış lüks araçları, koçanlarında “temiz” olarak gösterdiğini ve alıcıların, neredeyse yeni olduğunu zannettikleri lüks arabaları binlerce Euro ödeyerek satın aldığını yazdı.

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