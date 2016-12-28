 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.548
  • Altın 129,771
  • Dolar 3,5422
  • Euro 3,6817
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKATürkiye ile Rusya ateşkes planı önerisinde anlaştı

Rum muhabire, "Türkiye’nin sözcüsü" suçlaması

»
Rum muhabire, "Türkiye’nin sözcüsü" suçlaması
DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in, Rum Haber Ajansı (KİPE) ile Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu’nun (RİK) İstanbul muhabiri Anna Andreou’yu “Türkiye’nin sözcülüğünü yapmakla” suçladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Mavridis’in Fileleftheros gazetesinde 24 Aralık’ta yayınlanan makalesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki birçok gazeteciyi hapse attırdığını, ancak Andreu’yla ilgili hiçbir kovuşturma yapılmadığını ve bunun, Andreu’nun “Türkiye’nin sözcülüğünü yapmasından kaynaklandığını” kaydettiğini yazdı.

Gazete, bu ifadenin Rum Gazeteciler Birliği’nin sert tepkisine neden olduğunu ve birliğin, Mavridis’in “etik dışı ve sebepsiz saldırı yaptığını” ifade ettiğini kaydetti.

Haberde, Mavridis’in tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldığını söylediği ve özür dilediği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kocas BM yeni genel sekreteriyle görüşecek28 Aralık 2016 Çarşamba 10:37
  • AB’de en derin fakirleşme Güney Kıbrıs'ta28 Aralık 2016 Çarşamba 10:18
  • İngiltere'deki Kıbrıs Rum toplumu George Michael için saygı duruşunda bulundu28 Aralık 2016 Çarşamba 10:12
  • Anastasiadis Atina yolcusu27 Aralık 2016 Salı 14:32
  • "Anastasiadis, Ankara'nın gerçek niyetini anlamadı"25 Aralık 2016 Pazar 13:15
  • “Kıbrıs Cumhuriyeti konferansta olacak çünkü anlaşmalar imzasını taşıyor”25 Aralık 2016 Pazar 13:06
  • Baf ve Vasiliko’da toplam 6,5 kilo hintkeneviri ele geçirildi25 Aralık 2016 Pazar 13:05
  • Kathimerini: “garantilerde üç Türk önkoşulu”25 Aralık 2016 Pazar 13:04
  • Çipras – Erdoğan görüşmesi hazırlıkları başladı25 Aralık 2016 Pazar 13:03
  • Kidd: “2017 Kıbrıs için büyük bir yıl olacak”25 Aralık 2016 Pazar 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti