  • BIST 117.741
  • Altın 398,462
  • Dolar 6,8545
  • Euro 7,8316
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Rum Müsteşar Perdios: “Bu sezon kurtarabileceğimizi kurtarmaya çalışacağız”

» »
Rum Müsteşar Perdios: “Bu sezon kurtarabileceğimizi kurtarmaya çalışacağız”
Rum Müsteşar Perdios: “Bu sezon kurtarabileceğimizi kurtarmaya çalışacağız”

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle bu yıl Güney’e gidecek turist sayısının, geçen yılki sayının yüzde 30’u kadar olacağı tahminini süreç içerisinde yüzde 25 olarak revize eden Rum yönetimi, bu rakamı önümüzdeki günlerde yeniden düşük düzeylere doğru revize etmeye hazırlanıyor.

Bunun ana sebebi olarak da büyük, özellikle de İngiltere piyasasında faaliyet gösteren seyahat operatörlerinin, PCR testi talep etmeyen birçok tatil beldesi varken, Güney Kıbrıs’ı PCR testi talep ettiği için, paketlerine katmayacaklarını resmen bildirmiş olmaları.

Fileleftheros “Test Yüzünden Turizme Engel… Savvas Perdios: Tur Operatörleri Turist Getirmek İçin Koronavirüs Denetimini Kabul Etmiyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un “Bu sezon kurtarabileceğimizi kurtarabilmek için artık dikkatimiz münferit gezginlere yöneltiyoruz” dediğini yazdı.

Habere göre laboratuvar testi bulunmayan ülkelerde, özellikle de İngiltere’deki özel laboratuvarlarla anlaşıp test ücretlerini aşağıya çekmek için çalışma yaptıklarını anlatan Perdios, ancak hem bunun kolay olmadığını hem de operatörlerin, bu konuda yardımcı olmaya yanaşmadıklarını, testin maliyetini değil, test talep ediliyor olması fikrini kabul etmediklerini kaydetti.

Gazete, Rum tarafında faaliyet gösteren otellerin, test ücretlerinin turistlere fatura edilmemesi için Rum yönetimine, test ücretlerinin bir kısmını karşılama teklifinde bulunduğunu hatırlattı. Turizm Müsteşarı’nın bu teklifi siyasi düzeyde gündeme getireceğini ancak bu fikrin bile büyük operatörleri de turistleri de Güney Kıbrıs’ı bu yılki seçenekleri arasına koymaya ikna etmeyeceği kanaatinde olduğunu yazdı.

İNGİLTERE VE SIRBİSTAN C KATEGORİSİNDE

Aynı gazete “İngiliz Turistler C Kategorisinde… 1 Ağustos’tan İtibaren PCR Belgesi ile Kıbrıs’a Gelmeye Hak Sahibi Olacaklar” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin yarından geçerli olmak üzere İngiltere’yi ve Sırbistan’ı, yolcuların PCR testi ile seyahat etmesi ve ülkeye varışları itibarıyla 14 gün izole yaşaması gereken ülkeler kategorisine koyduğunu yazdı. Gazete İngiltere’nin C kategorisine alınmasının, 1 Ağustos itibarıyla B kategorisine alınacağının habercisi olduğunu ekledi.

HAVAALANINDAKİ DENETİMLER ARTIRILIYOR

Yine Fileleftheros Rum Sağlık Bakanlığı’nın havaalanlarında gelen yolculara yapılmakta olan yeni tip Koronavirüs kontrollerini iki katına çıkarma kararı aldığını, bugüne kadar 300 olan test örneği alınan turist sayısının 600’e çıkarılacağını yazdı.

Habere göre Sağlık Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’na, yeni tip Koronavirüs testlerinin çeşitlendirilerek daha az maliyetli yöntemlerin de eklenmesi ve test yapılan kişi sayısının artırılması önerisini götürecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta 1 yeni vaka!14 Temmuz 2020 Salı 17:22
  • Lefkoşa Rum Kesimi’nde Bir Saat Arayla İki Ölümlü Trafik Kazası14 Temmuz 2020 Salı 12:11
  • Rum Bilim Adamları KKTC’den Geçtiği İddia Edilen Mülteciler Konusunda Endişeli14 Temmuz 2020 Salı 11:35
  • Larnaka Devlet Hastanesi’nde Cesedi Çürümeye Terk Ettiler14 Temmuz 2020 Salı 11:31
  • AB Dışişleri Bakanları Toplantısı Rum Basınında14 Temmuz 2020 Salı 11:27
  • Güney Kıbrıs’ın Bükreş’teki Büyükelçisi Hayatını Kaybetti14 Temmuz 2020 Salı 10:52
  • Dipkarpaz Ortaokulu Mezuniyet Töreni Rum Başkanlığında Yapıldı14 Temmuz 2020 Salı 10:32
  • İngiltere’nin Türkiye’nin Sondajlarına İlişkin Tutumu14 Temmuz 2020 Salı 10:05
  • Güney Kıbrıs’ta 1 yeni vaka13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:41
  • Güney Kıbrıs’taki 7 Vakadan 5’i Mülteci13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti