Rum Nüfus Kayıt ve Muhaceret Dairesi'nde skandal!

Rum Nüfus Kayıt ve Muhaceret Dairesi’nin, Arapça konuşan “Kıbrıslı” bir ailenin çocuğunu Kıbrıs Rum toplumuna değil, Kıbrıs Türk toplumuna kaydetme yönünde ısrar ettiği ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Onları Kıbrıslı Türk Olarak Vaftiz Ettiler” başlığıyla verdiği haberinde, 2013 yılında Arap kökenli babanın, ikinci çocuğu için doğum belgesi ve pasaport başvurunda bulunduğunda Rum Nüfus Kayıt ve Muhaceret Dairesi’nin, ailenin talebi olmaksızın, çocuğun Kıbrıs Türk toplumuna kaydedilmesi gerektiğine karar verdiğini yazdı.

Ailenin ve ilk çocuklarının, adanın Kıbrıs Rum toplumuna ait “Kıbrıs vatandaşı” olarak kayıtlı olduğunu belirten gazete, dairenin bu tutumunda dolayı ailenin adalete başvurduğunu belirtti.

İlk başta Ombudsman’ın olaya müdahalede bulunarak dairenin bu tutumuyla, çocuğun vatandaşlık hakkını ihlal ettiği şekilde değerlendirmede bulunduğunu aktaran gazete, Ombudsman’ın kararına saygı duyulmaması üzerine ailenin mahkemeye başvurduğunu kaydetti.

Ailenin bu girişiminin ardından, dairenin, arşiv değişikliğine gittiği ve tüm ailenin Kıbrıs Türk toplumu sınıfına girdiği, öte yandan mahkeme başvurularında başarılı olmaları durumunda tüm ailenin durumunu, Kıbrıs Rum toplumuna ait olarak değiştireceği bilgisini verdiğini aktaran gazete, mahkeme ailenin lehine sonuçlanmasına rağmen dairenin, şimdiye kadar karara uyma yönünde bir adım atmadığını belirtti.

Habere göre Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos da dairenin icraatlarına sert tepki gösterdi.