Rum öğrencilerin sınav sonuçları ortalama düzeyde

Politis gazetesi, Rum lise öğrencilerinin Güney Kıbrıs ve Yunanistan devlet üniversitelerine giriş sınavı notlarının her zamanki gibi ortalama düzeyinde veya biraz altında olduğunu yazdı.

Sınav sonuçlarının 20 Temmuz tarihinde açıklanacağını vurgulayan gazete, şu anki verilere göre öğrencilerin Yunanca, tarih, fizik ve diğer derslerde kaydettikleri başarının geçtiğimiz yıla oranla küçük bir artış gösterdiğini aktardı.

Haberde öğrencilerin derslerden aldıkları notların ortalamalarına da ayrıntısıyla yer verildi.