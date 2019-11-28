  • BIST 106.720
  • Altın 269,945
  • Dolar 5,7614
  • Euro 6,3406
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Rum Ombudsman 14 yaşındaki çocuğun intiharında cezai ihmal tespit etti

» »
Rum Ombudsman Maria Lottidu’nun, geçtiğimiz Eylül ayında 14 yaşındaki bir çocuğun intihar etmesi olayında, cezai ihmal ve mutlak kayıtsızlık tespit ettiği belirtildi.
Rum Ombudsman 14 yaşındaki çocuğun intiharında cezai ihmal tespit etti

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, ilgili habere gerek manşetten gerekse iç sayfalarda olmak üzere geniş bir şekilde yer verdiler.

Stilyanos Konstantinos isimli 14 yaşındaki çocuğun, babasının şiddetine maruz kaldığını,  annesinin de sorunlara sahip olduğunu yazan gazete,  çocuğun yaşadığı dramı, Rum Sosyal Hizmetler Dairesi, polis ve okulun da bildiğini anımsattı.

Habere göre Ombudsman Maria Lottidu tarafında hazırlanan ve dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunulan soruşturma neticesinde, “cezai ihmal ve tam kayıtsızlık” tespit edilirken, Rum Sosyal Hizmetler Dairesi’nden 4 memur olayla ilgili olarak sorumlu tutuldu.

Bu kişilerin açığa alınmasının söz konusu olduğunu yazan gazete, Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun yazılı bir açıklama yaparak, disiplin soruşturması yapması için bir memur atadığını dile getirdiğini belirtti.

Gazete rapor içerisinde aile içi şiddetten de söz edildiğini bu kapsamda da polisin ihmalkarlığından söz edildiğini, bununla birlikte kaç polisin bu konudan sorumlu olup olmadığına ise Polis Genel Müdürü’nün karar vereceğini yazdı.

Politis gazetesi ise haberi “Stilyanos’un Ölümü: Sosyal Hizmetler Dairesi Memurları ve Polis İzleyicileri Eşliğinde, Kurban Eden De Biliniyor” başlığıyla verirken, Rum Ombudsman Maria Lottidu’nun hazırladığı soruşturma kapsamında, aile içi şiddet olaylarında uzun bir geçmişe sahip olan  14 yaşındaki Stilyanos’un babasını “kurban eden” kişi olarak resmini çizdiğini  yazdı.

Stilyanos ve kardeşlerinin, hatta annelerinin, aile içi şiddet kurbanı olduğunu yazan gazete “Sosyal Hizmetler Dairesi memurları ile polis bu olaya biraz da olsa ilgi gösterseydi belki de Stilyanos  bugün hayatta olacaktı” ifadesine de yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyden polisiye olaylar26 Kasım 2019 Salı 17:56
  • Malezyalı Low’a Kıbrıs vatandaşlığı verilmesi skandalına şirket isimleri karıştı26 Kasım 2019 Salı 13:56
  • Kiprianu: İki devletli çözüm söz konusu değil, Türkiye bunu anlamalı26 Kasım 2019 Salı 13:53
  • Vasiliko bölgesinde yapılan arazi istimlaklarının Rum yönetimine maliyeti 85 milyon euro26 Kasım 2019 Salı 13:42
  • Ekspertiz şirketinin danışma kuruluna bir Kıbrıslı Türk’ün atanması tepkiye neden oldu26 Kasım 2019 Salı 13:39
  • Şilluris AB’den Türkiye aleyhine daha sert politika talep etti26 Kasım 2019 Salı 12:23
  • Şiddetle Mücadele Hattı’na 2 bin 502 başvuru yapıldı26 Kasım 2019 Salı 12:11
  • Fransa’dan kayıpların akıbetinin belirlenmesi için güney Kıbrıs’a destek26 Kasım 2019 Salı 12:09
  • UEFA APOEL’in kendi maçlarına atanan Türk hakemin değiştirilmesi yönündeki talebini kabul etti26 Kasım 2019 Salı 11:31
  • Güney Kıbrıs daha önce de İsrailli ajanların hedefi olmuş25 Kasım 2019 Pazartesi 19:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti