Rum Ombudsman 14 yaşındaki çocuğun intiharında cezai ihmal tespit etti

Rum Ombudsman Maria Lottidu’nun, geçtiğimiz Eylül ayında 14 yaşındaki bir çocuğun intihar etmesi olayında, cezai ihmal ve mutlak kayıtsızlık tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, ilgili habere gerek manşetten gerekse iç sayfalarda olmak üzere geniş bir şekilde yer verdiler.

Stilyanos Konstantinos isimli 14 yaşındaki çocuğun, babasının şiddetine maruz kaldığını, annesinin de sorunlara sahip olduğunu yazan gazete, çocuğun yaşadığı dramı, Rum Sosyal Hizmetler Dairesi, polis ve okulun da bildiğini anımsattı.

Habere göre Ombudsman Maria Lottidu tarafında hazırlanan ve dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunulan soruşturma neticesinde, “cezai ihmal ve tam kayıtsızlık” tespit edilirken, Rum Sosyal Hizmetler Dairesi’nden 4 memur olayla ilgili olarak sorumlu tutuldu.

Bu kişilerin açığa alınmasının söz konusu olduğunu yazan gazete, Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun yazılı bir açıklama yaparak, disiplin soruşturması yapması için bir memur atadığını dile getirdiğini belirtti.

Gazete rapor içerisinde aile içi şiddetten de söz edildiğini bu kapsamda da polisin ihmalkarlığından söz edildiğini, bununla birlikte kaç polisin bu konudan sorumlu olup olmadığına ise Polis Genel Müdürü’nün karar vereceğini yazdı.

Politis gazetesi ise haberi “Stilyanos’un Ölümü: Sosyal Hizmetler Dairesi Memurları ve Polis İzleyicileri Eşliğinde, Kurban Eden De Biliniyor” başlığıyla verirken, Rum Ombudsman Maria Lottidu’nun hazırladığı soruşturma kapsamında, aile içi şiddet olaylarında uzun bir geçmişe sahip olan 14 yaşındaki Stilyanos’un babasını “kurban eden” kişi olarak resmini çizdiğini yazdı.

Stilyanos ve kardeşlerinin, hatta annelerinin, aile içi şiddet kurbanı olduğunu yazan gazete “Sosyal Hizmetler Dairesi memurları ile polis bu olaya biraz da olsa ilgi gösterseydi belki de Stilyanos bugün hayatta olacaktı” ifadesine de yer verdi.