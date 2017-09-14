Rum ordusunun silahlanma programına başladığı iddia ediliyor

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) kara, deniz ve havada büyük bir silahlanma programının başlatıldığı iddia edildi.

Politis gazetesi “Muhafız Ordusu İçin Silahlanma Programı… Özel Kuvvetler Yeni Taşınabilir Silah Alımına Başladı” başlıklarıyla manşetten verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın gerek Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşmeler, gerekse ekonomik kriz nedeniyle 10 yıldır silahlanma programını neredeyse durdurduğunu, ancak bu dönemde kara, deniz ve hava ordusu için büyük bir silahlanma programının başlatıldığını yazdı.

RMMO’nun yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmaların ilk aşamasının 2020 yılında tamamlanacağını kaydeden gazete, bu çerçevede silahlanma programının hayata geçirilmesine, ayrıca sözleşmeleri asker alımı ve askerlik süresinin 14 ay düşürülmesiyle RMMO yapısında değişiklikler yapılmasına başlandığını aktardı.

Gazete G3 (7,62mm) silahlarının geri çekilmesi ve yerine Accuracy silah şirketinden İngiliz silahları ve İsrail yapımı Tavor X95 silahlarının alınmasıyla, taşınabilir silahların aşamalı olarak değiştirilmesinin önemli gelişme olduğuna da dikkat çekti.

TAŞINABİLİR SİLAH

RMMO’da güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre taşınabilir silahların yenilenmesi programına başlandığını aktaran gazete, önceliğin komandolar, denizaltı tahrip timi gibi özel kuvvetlere verildiğini belirtti.

Bazı piyade birimlerinin de taşınabilir silahlarını değiştireceğini yazan gazete, G3 silahlarının büyük oranda değiştirilmesi için söz konusu programın, diğer birimlere doğru genişletileceğini aktardı.

Yeni taşınabilir silahların İngiltere’nin Accuracy şirketinden geldiğini kaydeden gazete, tüfekler, keskin nişancı silahları gibi teçhizatların söz konusu olduğundan söz etti.

Gazete açık deniz gemisinin alınmasıyla RMMO’nun, anlaşma çerçevesinde, İsrail savunma sanayisi Israel Weapon Industries Ltd (IWI) tarafından üretilen Tavor silahları aldığını belirtti.

TANK-TOP

RMMO’nun yeni tanklar ve çeşitli kalibrelerde tank toplarıyla söz konusu kuvvetlerini güçlendirme aşamasında bulunduğunu aktaran gazete, Rus yapımı T-80 tanklarının, zırhlı araçların ana gövdesi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

Güvenilir kaynaklara göre RMMO’nun kara ordusunda tüm malzemenin değerlendirileceğini ve ihtiyaçların kaydedileceğini aktaran gazete, bunun da, devletin ekonomisinin durumuna bağlı olarak ya bazı silah sistemlerinin modernleştirileceği, ya da yeni silahların alınacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Gazete, uzun yıllardır pek çok kez RMMO’nun silahlarının modernleştirilmesinin istendiğini, ancak ekonomik kriz ve siyasi koşulların bu planların hayata geçirilmesine izin vermediğini yazdı.

UÇAKSAVARLARIN KOORDİNASYON MERKEZİ

Havacılık konusunda ise, öncelikle bir UAV (insansız hava aracı) filosu alınacağını aktaran gazete, daha sonraki aşamada, RMMO bünyesindeki Rus saldırı helikopterleri Mi-35’lerin yükseltilmesine yönelik değerlendirmenin yapılacağını belirtti.

Gazete Tor-M1 ve BUK uçaksavar sistemlerinin mevcut şartlar altında yeterli kabul edildiği ve bu sistemlerin, İsrail havacılığıyla yapılan tatbikatlarda beklentilere yanıt verdiğinin görüldüğünü aktardı.

Aynı alan kapsamında bir Hava Koordinasyon Merkezi’nin yaratılmasının önemli bir adım olduğuna dikkat çeken gazete, Fransız şirketin yerleştireceği özel bir sistemin söz konusu olduğundan söz etti.

Bu merkezin tüm radar sistemleri ve TOR-MI ve BUK uçaksavar bataryalarının tam kontrolüne sahip olacağını aktaran gazete, şu ana kadar uçaksavar sistemlerinin kendi radarlarını kullanarak özerk olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, merkez açıldığında, havada genel durumla ilgili bir görüntüye sahip olunacağını ve tehditlerin değerlendirileceğini kaydetti.

16 GEMİLİ FİLO

Gazete deniz kuvvetleri alanında ise 16 gemili küçük bir filonun oluşturulmasının öngörüldüğünü aktardı.

Üç açık deniz devriye gemisinin söz konusu olduğunu aktaran gazete, bunlarında birinin önceki gün İsrail’den getirildiğini, geriye kalan ikisinin de yakın zamanda alınacağını belirtti.

Deniz kuvvetlerinin, beş devriye gemisine sahip olduğunu yazan gazete, özel güçler için ise (denizaltı tahrip timi) altı sürat teknesine ek olarak iki sürat teknesinin daha alınmasının beklendiğin kaydetti.

16 gemiyle deniz kuvvetleri alanında modernizasyon programının tamamlanmış kabul edildiğini aktaran gazete, RMMO’nun geniş bölgede arama-kurtarma, enerji güvenliği gibi operasyonlarda yer alabileceğini belitti.

Gazete ayrıca Güney Kıbrıs’ın kendi araçlarıyla uluslararası tatbikatlara da katılabileceğini yazdı.