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Rum Orman Dairesi’ne 7 Yangın Söndürme Uçağıyla Takviye

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Rum Orman Dairesi’ne 7 Yangın Söndürme Uçağıyla Takviye
Rum Orman Dairesi’ne 7 Yangın Söndürme Uçağıyla Takviye

Rum Tarım Zirai Kalkınma ve Çevre Bakanlığı’nın 2022 bütçesinde Orman Dairesi’ne 2 yangın söndürme uçağı alımı ve 5 yangın söndürme uçağı kiralanması için ödenek öngörülüyor.

Politis’in “Orman Dairesi 7 Uçakla Takviye Ediliyor”  başlıklı haberine göre, 2 uçak alımı ve 5 uçak kiralanması için 2022 bütçesinde öngörülen ödenek miktarı 7 milyon Euro. Pilot ve teknisyenlerin eğitimi için de ayrıca 500 bin Euro öngörülüyor. Orman Dairesi’nin mevcut “Trush” tipi uçağının değiştirilmesi için 2 milyon 200 bin Euro’ya yeni bir uçak alınacak. Bu meblağın 1 milyon 458 bin Euro’su 2022, geriye kalanı da 2023 bütçesinden karşılanacak. Daire ikinci uçağı da kurtarma ve dayanıklılık planı çerçevesinde Avrupa ödeneklerini kullanarak leasing yöntemi ile edinecek. Bunun için 2022 bütçesinde 1 milyon Euro ödenek öngörülüyor. Uçağın toplam maliyeti 3 milyon Euro ve geriye kalan 2 milyon Euro’su 2023 ve 2024 bütçelerinden karşılanacak.

Orman Dairesi bütçesinde 5 yangın söndürme uçağı kiralanması için 3 milyon 396 bin 175 Euro ödenek ayrıldı.  İki yangın söndürme helikopteri hizmeti satın alımı için 1 milyon 904 bin ve kira süresinin sonbahara kadar uzatılması maksadıyla 240 bin Euro ödenek öngörülüyor.

İki uçaktan yangın söndürme ve devriye maksatlı hizmet satın alımı için 2 milyon 2 bin 175 Euro, bir koordinasyon uçağı ve personelinden hizmet alımı için 250 bin Euro, 2022 dönemi için yedek parça ve teçhizat, yıllık bakım v.b için 410 bin Euro ödenek ayrıldı. Üç pilot ve iki kabin görevlisi hizmeti satın alımı için 490 bin, pilot ve teknisyenlerin eğitimi için 150 bin Euro ödenek de öngörülüyor.

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