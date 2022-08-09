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Rum Orman Dairesine yangınlarla mücadele için drone alınıyor

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Kıbrıs Rum Orman Dairesine yangınlarla mücadele için drone alınıyor
Rum Orman Dairesine yangınlarla mücadele için drone alınıyor

Rum Orman Dairesi’nin, orman yangınlarının idare edilmesinde değerlendirilecek drone temini için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Orman Dairesi’nin 2022-2025 yılları için insansız hava araçlarının (drone)temini için “Kıbrıs Enstitüsü’”ne bağlı , “CARE-C Merkezi” ile  anlaşma yaptığını yazdı.

Habere göre Orman Dairesi konu hakkında yaptığı açıklamada insansız hava araçlarının(drone), Orman Dairesi’inin orman yangınlarının idare edilmesinde uyguladığı mevcut sistemin güçlendirilmesi amacıyla değerlendirileceğini belirtti.

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