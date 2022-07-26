  • BIST 2.549,29
  • Altın 987.138
  • Dolar 17.8447
  • Euro 18.1028
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAAloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

Rum Ortodoks Kilisesi Güney Kıbrıs’taki en büyük enerji yatırımı için onay aldı

» »
Rum Elektrik Kurumu (AİK) ile Rum Ortodoks Kilisesi ortaklığında yapılacak Güney Kıbrıs’ın en büyük güneş enerji parkı Rum Çevre Dairesi’nin onayını aldı.
Rum Ortodoks Kilisesi Güney Kıbrıs’taki en büyük enerji yatırımı için onay aldı

Fileleftheros gazetesi: “Başpiskoposluk Elektrik Üreticisi – 84 MW’lık En Büyük Yenilenebilir Enerji” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Elektrik Kurumu (AİK) ile Rum Ortodoks Kilisesi’nin yenilenebilir enerji üretimi için yaptıkları ortaklık çerçevesindeki en büyük güneş parkı kurulumunun Rum Çevre Dairesi’nin onayını aldığını yazdı.

Gazete, Lefkoşa kazasına bağlı “Achera” bölgesinde yer alan araziye kurulacak güneş parkının ilk 16 MW’lık kısmının hali hazırda onay aldığını, 68 MW’lık kısmının da onaylanmasıyla Güney Kıbrıs’taki en büyük güneş parklarından birinin kurulmasının önünün açıldığını belirtti.

Toplam 14 parselden oluşacak olan güneş parklarının inşasına 2023 yılında başlanacağını ve projenin 2025 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten gazete, proje maliyetinin ise 70 milyon Euro’yu bulmasının beklendiğini vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ın kiraladığı iki yangın söndürme helikopteri yarın geliyor25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:19
  • Güney Kıbrıs Maymun Çiçeği Virüsü nedeniyle alarma geçti25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:18
  • Kasulidis Kıbrıs sorununda gelişmeler için Türkiye’deki seçimlerin beklendiğini iddia etti24 Temmuz 2022 Pazar 14:15
  • Güney Kıbrıs, tek kullanımlık plastikleri yasaklıyor23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:03
  • Maymun çiçeği aşıları Pazartesi Güney'de!23 Temmuz 2022 Cumartesi 14:00
  • Sarhoş olup, karakolu yakmaya çalıştı!23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:02
  • Rum basını: Pile’deki Kıbrıslı Türkler ve Rumlar bedava elektrikle iş yapıyor23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00
  • Güney Kıbrıs'ta hellimin 'Menşe İsmi Korumalı' ürün ibarelisiyle üretilmesi konusunda uzlaşıya varıldı23 Temmuz 2022 Cumartesi 12:07
  • Güney Kıbrıs’ta bir haftada 13 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi22 Temmuz 2022 Cuma 16:36
  • Hristodulidis tüm anketlerde birinci sırada22 Temmuz 2022 Cuma 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti