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Rum papazın 10 yıl boyunca taciz ettiği çocuk ölü bulundu, kilise karıştı

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Din adamının 2 yıllık hapis cezasının ardından Sen Sinod Meclisi tarafından aklanıp, görevine iade edildiğinin ortaya çıkması Rum tarafında şoka neden oldu
Rum papazın 10 yıl boyunca taciz ettiği çocuk ölü bulundu, kilise karıştı

Besleme olarak 4 yaşında kendisine verilen kız çocuğuna 10 yılı aşkın cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkan din adamının 2 yıllık hapis cezasının ardından Sen Sinod Meclisi tarafından aklanıp, görevine iade edildiğinin ortaya çıkması Rum tarafında şoka neden oldu.

Fileleftheros haberi “Sinod’da Kurgu Beraat… Din Adamını Beraat Ettiren Toplantının Tutanaklarını Yayınlıyoruz… 6 Papaz Ne Dedi” başlığıyla manşetten verdi.

Habere göre, papazın taciz ettiği Elena Franci isimli kadın geçen hafta Rum Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitaston (KENTHEA) merkezindeki randevusuna gitmemesi üzerine yapılan aramada evinde ölü bulunmuştu. Bulunduğu günden 2-3 gün önce öldüğüne inanılan Franci, adli tabibe göre birçok sağlık sorunu yaşayan ve çeşitli ilaçlar alan biriydi. Franci’nin kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için toksikoloji ve histopatolojik test sonuçları bekleniyor. 

Haberde, Elena’nın 4 yaşındayken ailesi tarafından bir papaza evlatlık verildiğini ve 10 yılı aşkın süre papazın cinsel tacizine maruz kaldığı şikayetinde bulunduğu ve mahkeme tarafından 2 yıl hapse mahkum edilen papazın cezası bittikten sonra din adamlığı görevine devam ettiği kaydedildi.

Sözkonusu papazın görevden azlinin ele alındığı 25 Haziran 2015 tarihli Sen Sinod Meclisi’nin kapalı toplantı tutanaklarına yer veren gazete, Rum Ordodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos ile Tamasu ve Orini Piskoposu İseas’ın birbirlerini papazın görevden azline itiraz etmekle suçlamasını da aktardı. Gazete, Sen Sinod Meclisi’nin o günkü tutanaklarına dayanarak, tacizci papazın görevden azlini istemeyen papazların isimlerini de yayınladı.

Gazete, Tamasu Metropoliti İseas, Kitium Metropoliti Hrisostomos, Limasol Metropoliti Athanasios, Cikko Metropoliti Nikiforos ve Lidra Piskoposu Epifanios ile Karpaz Piskoposu Hristoforos’un toplantıdaki tavır ve söylemleriyle tacizci papazı beraat ettirdiğini yazdı.

Habere göre, Tamasu Metropoliti İseas “ çok hırpalandığını” söylediği papazın görevine iadesini önerdi. Limasol Metropoliti Athanasios, “bir davada iki veya üç şahit yoksa, olmamış sayılır” görüşünü savunurken, Cikko Metropoliti Hrisostomos “din adamı zina veya fuhuşla değil gerçek cinsel birleşme olmadan bedensel temasla suçlanıyor” dedi. 

Ledra Piskoposu Epifanios, soruşturma komitesi üyesi olarak papazın “aleyhine hiçbir şey bulunmadığı” kanaatini ortaya koyarken, Karpaz Piskoposu “Metropolit davayı geri çekmezse, 5 üyeli mahkemenin devralması gerekecek” görüşünü savundu. 

Bunun üzerine Tamasu Metropoliti İseas, davayı Sen Sinod’dan çektiğini ve meseleyi kendisinin göreceğini söyledi. Baf Metropolitini’nin, mahkemenin hüküm kararı ışığı altında davanın yeniden görülmesi önerisi ise boşa çıktı. 

Haber, Haravgi’de “Yetkili Birimlerin ve Din Adamlarının Ağır Sorumluluğuyla Karanlık Yüz”; Alithia’da “Elena’nın Ölümü… Kutsal ‘Savaş’” ve Politis’te “Hepsi Sarsıldı Ama Sonradan…. Elena’nın Ölümünden Sonra Sorumluları Düşünüyorlar… Başpiskopos Hrisostomos İle Tamasu İseas İcraatları Yüzünden Çatıştı” başlığıyla aktardı. 

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