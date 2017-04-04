Rum partiler liderler yemeğini değerlendirdi

Rum siyasi partileri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Pazar akşamı gerçekleştirdikleri yemekli görüşmeye ilişkin “hayal kırıklığı” içeren açıklamalarda bulundular.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum siyasi partilerin, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis’in BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de katılımıyla Pazar günü gerçekleştirdikleri yemekli toplantı sonrasında müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin tarih belirlenmemesini “hayal kırıklığı yaratan” bir gelişme olarak nitelendirdiklerini yazdılar.

Gazete, AKEL ve DİSİ’nin, liderler yemeğinde müzakerelerin yeniden başlaması için tarih belirlenmemesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirdiklerini belirtti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, “müzakerelerin Kıbrıs Türk liderin terk etmesiyle kesildiği noktadan bir an önce yeniden başlaması gerektiğini” ileri sürdü.

AKEL’den yapılan açıklamada ise “liderler yemeğinden çıkan sonucun hayal kırıklığı yaratan ancak beklenmekte olan bir sonuç olduğu” değerlendirmesinde bulunuldu.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, müzakerelerde sorunların Cenevre’de başladığını iddia ederek, müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlayabilmesi için herkesin olumlu tutum sergilemesi dileğinde bulundu.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, müzakerelerin Türkiye’deki referandumdan önce başlamasını beklemediğini belirterek, Rum hükümetini “başarısız politika yürütmek”, Kıbrıs Türk tarafını ise “müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını sabote etmekle” suçladı.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, Anastasiadis’in müzakerelerdeki bazı konuları referanduma götürmesi gerektiği görüşünü yinelerken, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi ve Çevreciler ise yaptıkları açıklamalarda yemeğin sonucunun beklendiği gibi olduğu değerlendirmesinde bulundular.