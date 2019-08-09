Rum partilerden kınama

AKEL yaptığı açıklamada, “bombalamayı” kınarken; bunun iki toplumlu çatışmaların, anlaşmazlıkların, milliyetçiliğin ve “ Kıbrıs Cumhuriyeti”ne karşı planlamaların şiddetlendiği bir dönemde yapıldığını ileri sürdü.
Haravgi gazetesine göre DİKO yaptığı açıklamada, “Türk uçaklarının ölüm ve felaket getirdiğini, Kıbrıslı Rumların mücadelecilik ve yürekliliğini kırmayı başaramadığını” iddia etti.
EDEK ise, hayatını kaybeden Rumları andı.
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