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Rum Peynir Üreticiler Birliği: Tüm Hellim Türleri Meşru

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Rum Peynir Üreticileri Birliği, Güney Kıbrıs’ta üretilen tüm hellimlerin Tarım ve Ticaret Bakanlığı’nın kontrolünde, yasal olarak üretildiğini açıkladı.
Rum Peynir Üreticiler Birliği: Tüm Hellim Türleri Meşru

Rum Peynir Üreticileri Birliği, Güney Kıbrıs’ta üretilen tüm hellimlerin Tarım ve Ticaret Bakanlığı’nın kontrolünde, yasal olarak üretildiğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Hukuk Dairesi’nin hangi tür hellimlerin ticari marka tüzüklerine uygun olduğuna dair görüşünü kamuoyuna yaptığı açıklamayla değerlendiren Tarım Bakanı Kostas Kadis’e yanıt veren birlik, farklı özelliklere sahip olan tüm hellimlerin Menşe İsmi Korumalı Ürün yönetmeliğine uygun olduğunu belirtti.

Habere göre, birlik, üretilen hellimlerin meşru olduğuna dair Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUIPO), Hukuk Dairesi’nin görüşü alınarak hazırlanmış yeminli beyanda bulunduklarını da ifade etti.

Birlik ayrıca, hellimle ilgili piyasayı karıştıran ve ürünün ticaretinde istikrarsızlık oluşturan açıklamalardan kaçınılması gerektiğini çünkü bunun yerli ve global üreticilere darbe vurduğu gibi, global ekonomiyi de olumsuz etkilediğini vurguladı.

HELLİM ÜRETİMİNDE DENETİM YOK

Gazetenin bir diğer haberinde ise, Ticaret Bakanlığı’nın Meclis’e gönderdiği belgelerde, hellimde 2021 yılından itibaren denetim yetersizliği olduğunu kabul ettiğini yazdı.

Haberde, Hukuk Dairesi’nin bu ay içerisinde Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak üretilmemiş olan hellimlerle ilgili karar üreteceği kaydedildi.

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