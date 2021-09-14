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Rum Peynir Üreticileri Hellim Konusunda Geçici Tedbirler Alınmasını İstiyor

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Rum Peynir Üreticileri Hellim Konusunda Geçici Tedbirler Alınmasını İstiyor
Rum Peynir Üreticileri Hellim Konusunda Geçici Tedbirler Alınmasını İstiyor

Hellim konusunun, ürünün piyasaya menşe ismi korumalı ürün olarak sunulması için, ilgili yönetmeliğin 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren uygulanmasından 15 gün önce, yeni maceralara girdiği ifade edildi.

Rum tarafındaki peynir üreticileri birliğinin, izlenen prosedürlere itiraz ederek, Avrupa düzeyinde yasal işlemler başlattıklarını yazan Fileleftheros gazetesi, buna paralel olarak, edindiği bilgilere göre, peynir üreticilerinin önümüzdeki günlerde, başvuru incelenene kadar ilgili tüzüğün uygulanmasının geçici olarak ertelenmesini istemeye hazırlandığını kaydetti.

Böyle bir durumda, Avrupa Mahkemesinin, yönetmeliğin uygulanmasının peynir üreticilerine telafi edilemez bir zarar verip vermeyeceğini veya yalnızca ekonomik açıdan mı zarar vereceğini tartması gerekeceğini kaydeden gazete, prosedürün başarılı olması durumunda, hellim dosyasının uygulanmasının bilinmeyen bir zaman dilimi için rafa kalkacağını öne sürdü.

Geçici kararnamenin reddedilmesi halinde ise, 1 Ekim’den itibaren, arzu eden peynir üreticilerinin hellimi menşe ismi korumalı ürün olarak üretme olanağına sahip olacaklarını yazan gazete, buna paralel olarak mahkemenin, peynir üreticilerinin başvurularında atıfta bulundukları sebepleri araştıracağını ifade etti.

Hellim dosyasının bu şekliyle teknik olarak uygulanamayacağını savunan peynir üreticilerinin, Rum hükümetini, hellimin yasal olarak tescil edilmiş yollarla satın alınmasını sağlamanın yollarını bulmaya çağırdıklarını yazan gazete, başvuru sahiplerinin genel mahkemeden, 12 Nisan tarihli Avrupa Komisyonunu uygulama yönetmeliğini (20121/591) iptal etmesini; Komisyona ise mahkeme masraflarını ödemesini emretmesini istediğini aktardı.

Başvuru sahiplerinin, başvurularını desteklemek için beş noktaya değindiklerini yazan gazete, Rum Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru’nun, Rum Yönetimiyle gerçekleştirdikleri temaslarda kendilerine tatmin edici yanıtlar verilmediğini, dolayısıyla hellim dosyasının yanlış bilgilendirmeye dayandığını öne sürdüğünü iletti.

Petru, ortaya koydukları taleplerin yerine getirilmesi durumunda Rum Tarım Bakanlığıyla istişare içerisinde başvurularını geri çekeceklerini de dile getirdi.

Haberde, hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak üretimiyle ilgili belgelendirme ve kontrol sistemine katılıma dair sürecin tüm hızıyla devam ettiği de ifade edildi.

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