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Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde cinayete kurban giden kadınlar için protesto

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Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren insan hakları örgütlerinden kadınların, 2000 yılından bu yana 37 kadının şiddet, kaba kuvvet kullanılarak öldürülmesini protesto etmek için dün Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde toplandığı belirtildi.
Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde cinayete kurban giden kadınlar için protesto

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’daki Rum Polis Genel Müdürlüğü önüne toplanan kadınların, 37 kadının kanını simgeleyen “kırmızı pabuçlarla”, kadınların öldürülmesini protesto ettiğini belirtti.

Söz konusu protestonun, geçtiğimiz günlerde eski partneri tarafından 26 yaşındaki Sofias Zinonos’un öldürülmesi nedeniyle “ne de daha az” başlığı altında yapıldığını belirten  gazete, protestocular arasında erkeklerin de bulunduğunu yazdı.

Habere göre cinayet kurban giden kadınların kanını simgeleyen “kırmızı pabuçlar” ise kaldırıma dizildi.

Protesto sırasında  Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis’in, kaldırıma gelerek kadınlarla ve örgütlerin temsilcileriyle konuştuğunu yazan gazete, Polis Genel Müdürü’nün, yeterli korumanın sağlanması amacıyla boşlukların ve eksikliklerin giderilmesi için her türlü çabayı sarf edecekleri yönünde söz verdiğini belirtti.

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