Rum Polis Genel Müdürü dün yemin etti

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı Nikos Metaksas tarafından 2’si çocuk 5’i kadın 7 kişinin öldürülmesi olayı üzerine görevinden alınan Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun yerine atanan Polis Genel Müdür Yardımcısı Kipros Mihailidis’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in huzurunda yemin ederek görevine başladığını yazdılar.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, törende, Rum Polis Genel Müdürü Mihailidis’e hitaben yaptığı konuşmada, Mihailidis’in zor bir görev üstlendiğine dikkati çekerek polisin itibarının iade edilmesi ve suçların önlenmesi için tüm gücünü harcamasını istedi.

Mihailidis ise, kendi açıklamasında şekillenen zor durumu göz önünde bulundurarak, halkın polisin güvenini kazanması için diğer polis yetkilileriyle birlikte elinden geleni yapacağını söyledi.

Son günlerde yaşanan olaylara atıfta bulunan Mihailidis, olayların, daha iyi bir gelecek için ülkeye gelen savunmasız ve masum kadın ve çocukların kaybını, zaafiyetleri, boşlukları ve eksiklikleri ortaya koyarak polisin prestijini büyük ölçüde yaraladığını ifade etti.

Cinayete kurban gidenlerin ailelerine yönelik duyduğu üzüntüyü de dile getiren Mihailidis, bu kişileri koruyamadıkları için de ailelerden özür diledi.