Rum Polis Genel Müdürü Ürdün’de temaslarda bulundu

Haravgi gazetesi, Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis’in Ürdün temaslarını dün tamamladığını, temasları çerçevesinde ise Ürdün İçişleri Bakanı Salameh Hammad, Polis Genel Müdürü Fadel Mohammad Al Humoud ve Rum Büyükelçi Andreas Kuzupis’le görüştüğünü yazdı.
Gazete, Mihailidis’in temaslarında Güney Kıbrıs ile Ürdün polisi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele aldığını, her iki ülkenin polis birimleri arasında iletişim bağlarının kurulması, düzenli uzmanlık teatisi yapılması gibi konularda uzlaşı sağlandığını vurguladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.