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Rum polis karakoluna kundaklama girişimi

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Güney Lefkoşa’da bir polis karakoluna, kimliği belirsiz kişilerce yakıcı madde dökülerek kundaklama girişiminde bulunuldu.
Rum polis karakoluna kundaklama girişimi

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin Güney Lefkoşa’a bulunan karakolunun, suç delillerinin bulunduğu arşiv kısmının yanıcı madde dökülerek yakılmak istendiğini yazdı.

Gazete, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin, Perşembe akşamı söz konusu karakolu çevreleyen demir parmaklıkları keserek karakolun bahçesine girdiklerini ve suç delillerinin bulunduğu bölümün dış duvarına benzin dökerek binayı ateşe verme girişiminde bulunduklarını belirtti.

Haberde, şahıs veya şahısların kundaklama işlemini tamamlayamadan bölgeden kaçtıkları, Rum polisinin ise konuya ilişkin soruşturmasını sürdürdüğü vurgulandı.

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