  • BIST 106.157
  • Altın 327,546
  • Dolar 6,1042
  • Euro 6,9487
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

RUM Polis Karakolunda Ve RMMO Kışlasında Koronavirüs Alarmı

» »
RUM Polis Karakolunda Ve RMMO Kışlasında Koronavirüs Alarmı
RUM Polis Karakolunda Ve RMMO Kışlasında Koronavirüs Alarmı

 Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki bir kişi ile Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait kışladaki bir askerin koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı belirtildi. 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan  Omorfitas Polis Karakolu’nda tutuklu bulunan 20 yaşındaki Kıbrıslı Rum  ile RMMO askerinin kısa bir süre önce Yunanistan’da, Patra’da bulunduklarına dikkati çektiler. 
Gazete Omorfitas Polis Karakolunun, geçtiğimiz Cumartesi akşamı kapatılarak dezenfekte edildiğini ayrıca bahse konu tutukluyla temas içinde olan polislerin, avukatların ve diğer tutukluların da inceleme altına alındığını yazdı.
Gazete, Güney Lefkoşa’ya bağlı Athalassa’daki RMMO’ya ait “İlia Polikiriaku” kışlasında görevli Kıbrıslı Rum askerin tedbir amaçlı olarak bugün de karantinada kalacağını belirtti. 
Gazete haberinde, ev karantinasında bulunan kişiler listesine 28 kişinin daha eklendiğini de yazdı.
28 kişiden 18’nin Güney Lefkoşa’daki özel okul öğrencileri ile 2 öğretmen olduğunu yazan gazete, diğer 10 kişinin ise Barselona’ya gezi için gittiğini ve koronavirüs taşıyan kişi ile birlikte seyahat ettiklerini yazdı.
Gazete bu kişilerin 28 Şubat tarihinde Atina üzerinden bir uçuşla Ada’ya döndüklerini, geçtiğimiz Cuma akşamı ise uçak yolculuğu sırasında koronavirüslü kişi ile birlikte seyahat ettikleri konusunda bilgilendirildiklerini belirtti. 
Habere göre bu kişiler, evlerinde gözlem altında kalacak ve Ada’ya döndükleri günden itibaren 14 günün dolmasını bekleyecek.

Öte yandan Politis gazetesi koronavirüs şüphesi bulunan iki vakanın tahlil sonuçlarının bugün netlik kazanacağını yazdı.

Habere göre, Omorfitas Polis Karakolunda tutuklu bulunan kişi, yüksek ateş nedeniyle Lefkoşa Rum Genel Hastanesine kaldırılırken burada şüpheli vaka olarak addedilmesinin ardından karantinaya alındı. 

RMMO’ya ait “İlia Polikarpu” kışlasında görev yapan ve kısa bir süre önce Yunanistan’a seyahat eden askerin de Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde karantinada bulunduğunu yazan gazete kışlanın da karantinaya alındığını belirtti. 
Gazete kışlada tüm gerekli tedbirlerin alındığını ayrıca diğer askerlerin de çıkış izni almaması, çıkış izninde olanların ise geri dönmemesi yönünde karar alındığını da yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis’ten UNFICYP’e eleştiri06 Mart 2020 Cuma 17:05
  • RUM Hükümeti Mülteciler Konusunda Teyakkuzda05 Mart 2020 Perşembe 13:35
  • ‘Şikayet eden biz değiliz, sürekli şikayet eden taraf onlar’05 Mart 2020 Perşembe 13:30
  • Zavrantonas’ın KKTC’de Tutuklanması05 Mart 2020 Perşembe 12:50
  • Corona Virüsü Güney Kıbrıs’ın Gündemini Meşgül Etmeyi Sürdürüyor05 Mart 2020 Perşembe 12:36
  • Kiprianu Büyükelçileri Bilgilendirdi05 Mart 2020 Perşembe 12:20
  • Anastasiadis, Sınır Kapılarının Kapalı Kalma Süresinin Uzatılma İhtimalinden Söz Etti05 Mart 2020 Perşembe 11:58
  • Hristodulidis Bugün Zagreb’te05 Mart 2020 Perşembe 11:52
  • Rum Enerji Bakanı'nda CORONA virüs şüphesi05 Mart 2020 Perşembe 11:52
  • Geçiş kapılarının bir süre daha kapalı kalması olasılığı büyük04 Mart 2020 Çarşamba 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti