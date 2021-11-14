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Rum Polisi 61 Mülteci İle Kaçan Tekneyi 51 Deniz Mili Takip Etti

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Rum Polisi 61 Mülteci İle Kaçan Tekneyi 51 Deniz Mili Takip Etti
Rum Polisi 61 Mülteci İle Kaçan Tekneyi 51 Deniz Mili Takip Etti

Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, aşağı Baf Limanı’nda polis gözetim altında olduğu sırada limandan kaçan ve içerisinde 61 mülteci bulunan tekneyi 51 deniz mili mesafeye kadar takip ettiklerini, ardından Yunan makamlarına teknenin seyri hakkında bilgi verdiklerini açıkladı.


Alihtia’nın haberine göre Andreu dün sabah RİK’e yaptığı açıklamada 61 mülteci taşıyan teknenin aşağı Baf Limanı’ndan, polis gözetimi altındayken kaçması konusundaki araştırmanın da devam ettiğini, 12 polis memurunun açığa alınma sebebinin de araştırmanın kesintisiz yürütülmesi maksadını taşıdığını söyledi. 

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