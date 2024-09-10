Rum Polisi 7 Dava Daha Dosyalıyor... Hedefte hangi iş insanları var? Andreu, şu ana kadar 4 davanın yargıya taşındığını, 7 davanın daha ya tamamlanma ve yargıya sunulma ya da ileri aşamada olduklarını sözlerine ekledi.

Rum gazeteleri Rum polisinin, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının alım satımına ilişkin mahkemeye sunduğu dosyalardaki bilgileri, sosyal medya ve diğer mecralara verdiği ilanlarla topladığını yazdı.

Habere göre Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andreu ise dün yaptığı açıklamada, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarına ilişkin kendilerine gelecek her türlü ihbar ve şikayeti incelemeye hazır olduklarını ifade etti.

Andreu, şu ana kadar 4 davanın yargıya taşındığını, 7 davanın daha ya tamamlanma ve yargıya sunulma ya da ileri aşamada olduklarını sözlerine ekledi.