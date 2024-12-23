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Rum polisi alarmda: Firar eden zanlı aranıyor

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Larnaka’da gastroenterit tedavisi sırasında gözaltından kaçan İsveçli zanlı Hans Jonny Uven aranıyor.
Rum polisi alarmda: Firar eden zanlı aranıyor

Rum Polisi, Pazar günü öğleden sonra gastroenterit tedavisi için Larnaka’daki özel bir kliniğe götürüldükten sonra gözaltından kaçan

Zanlı saat 16.00 civarında kendisini koruyan memura kaçmayı başardığında kelepçeliydi. Memur görevden uzaklaştırıldı.

Polis, Uven’in 6 Aralık’ta Larnaka havaalanında, başka bir ülkede işlediği iddia edilen mali suçlarla bağlantılı olarak çıkarılan Avrupa tutuklama emri uyarınca tutuklandığını açıkladı.

49 yaşındaki İsveçli Hans Jonny Uven’i arıyor.

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