  • BIST 9367.77
  • Altın 2952.122
  • Dolar 34.4839
  • Euro 36.1941
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKARum Merkezi Cezaevi'nde alarm: Bir mahkumda tüberküloz hastalığı tespit edildi

Rum Polisi bir Rus vatandaşını tutuklandı

» »
Rum gazeteleri Güney Kıbrıs’ta yaşanmış bazı polisiye olaylara yer verdi.
Rum Polisi bir Rus vatandaşını tutuklandı

Rum gazeteleri Güney Kıbrıs’ta yaşanmış bazı polisiye olaylara yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, 47 yaşındaki bir Rus vatandaşının Pazartesi günü Baf’ta tutuklandığını yazdı. Gazete, söz konusu şahıs hakkında, 2006-20015 yılları arasında ülkesinde işlenen dolandırıcılık suçları sebebiyle tutuklama emri bulunduğunu ve tutuklanan şahsın arandığı ülkeye iadesi işlemlerinin başlayacağını aktardı.

Haravgi gazetesi ise, Baf’ta ikamet eden iki gencin Limasol’da bir büfeyi soyma girişiminde bulunduklarını ve polis kovalamacasının ardından gençlerden 14 yaşında olanının yakalandığını yazdı.

Polisin uzun süre kovaladığı aracın bariyerlere çarparak durabildiğini, 14 yaşındaki gencin ise yayan kaçmaya devam ederken yakalandığını belirten gazete, kaçan araç sürücünün ise arandığını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Ağır Ceza Mahkemesi Simon Aykut’un üç ön itirazını reddetti09 Kasım 2024 Cumartesi 16:18
  • ABD Baf’taki hava ve Mari’deki deniz üssüne talip03 Kasım 2024 Pazar 13:31
  • Kıbrıslı Türkler, Vasiliğe açtığı davalarda geri adım atmıyor31 Ekim 2024 Perşembe 12:27
  • Kombos Lefkoşa’daki görüşme format gereği, New York’tan BM Sekreterliği temsilcisinin de katılımını gerektirir30 Ekim 2024 Çarşamba 13:41
  • Kıbrıs Türk taşınmazlarının optik kontrolü gündemde30 Ekim 2024 Çarşamba 12:51
  • Limasol’da yabancı uyruklu paket servis elemanlarına bir ayda 8 saldırı...30 Ekim 2024 Çarşamba 11:36
  • Limasol’da bir dövizci 40 bin dolar dolandırıldı25 Ekim 2024 Cuma 19:16
  • Güney Kıbrıs bankaları, yaptırımlar sonrası Rus müşterilerinin yarısını kaybetti21 Ekim 2024 Pazartesi 14:43
  • Kıbrıslı Rumlarda Müzakerelerden umut yok!20 Ekim 2024 Pazar 19:20
  • Güney Kıbrıs’ta ölümlü kazalarda yüzde 30 artış!20 Ekim 2024 Pazar 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti