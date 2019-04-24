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Rum polisi çatapat alarmında…

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Rum polisi, Hristiyanların kutsal saydığı günlerden Paskalya yaklaştıkça kilise önleri ve diğer açık alanlarda “İsa’nın dirilişini temsil eden” büyük ateşler yakılmasını, çatapat ve diğer maytap türü patlayıcı kullanılmasını engellemek için alarma geçti.
Rum polisi çatapat alarmında…

Fileleftheros’a göre polis son 20 gün içerisinde Limasol’da 2 bin 700’ün üzerinde çatapata el koydu. Çoğunluğu çocuk ve genç 80 kişiyi tutukladı, kilise önleri ve açık alanlarda yakılan ateşleri itfaiyenin işbirliğinde söndürdü, ateş yakmak üzere hazırlanan yığınları ise belediye ekiplerinin yardımıyla temizledi.

Haravgi’ye göre Limasol’da çoğunluğu çocuk 30 kişiyi tutuklayan, aleyhlerine dava okuduktan sonra ailelerine teslim eden polis, bu tür eylemlere izin vermemekte kararlı olduğunu açıkladı.  

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