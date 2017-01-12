Rum Polisi Genel Müdürü olaylı ortak etkinlik için rapor istedi

Rum Polisi Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun, Çetinkaya sahasında Salı akşamı gerçekleşen iki toplumlu çözüme destek etkinliği sürerken, ara bölgedeki karşıt etkinlikte meydana gelen olaylarla ilgili detaylı rapor istediği bildirildi.

Politis gazetesi, PEO ile iki toplumlu “Birleşik Kıbrıs İnisiyatifi”nin olaylarla ilgili şikayetini Rum polisine ilettiğini, bunun üzerine Rum Polisi Genel Müdürlüğü’nün devreye girdiğini yazdı.

Habere göre Lefkoşa Polis Müdürü Dimitris Dimitriu, konuyla ilgili bilgilendirme yaparak, barışa destek etkinliğine karşıt olan yaklaşık 40 kişilik bir grubun ara bölgeye geldiğini ve polisin bu grubu tespit etmesinin akabinde, Ledra Palace kapısına belli bir mesafe kala grubun önünü keserek barışa destek etkinliği yapan grupla bir araya gelmesini önlediğini ve bu kişileri uzaklaştırdığını açıkladı.

Haberde, karşıt etkinliğin arkasında “Milliyetçi Kurtuluş Hareketi”nin (EAK) bulunduğu kaydedildi.