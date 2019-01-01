Rum polisi iki Kıbrıslı Türkü arıyor

Rum Polisi, kimlik sahteleme ve güneye kaçak geçme suçlarından dolayı iki Kıbrıslı Türkü aradığını duyurdu.

Rum Polisi, kimlik sahteleme ve güneye kaçak geçme suçlarından dolayı iki Kıbrıslı Türkü aradığını duyurdu.

Rum Polisi, 17-27 Aralık tarihleri arasında güneye kaçak bir şekilde geçiş yaptığı tespit edilen ve kimlik sahtelediği iddia edilen Beyarmudulu 53 yaşındaki Osman Hüseyin ve Bostancılı 35 yaşındaki Hasan Yurt’un arandığını duyurdu.

Kıbrıs Haber Ajansı’ndan duyurulan haberde, aranan iki kişi ile ilgili bilgisi olanların Larnaka Polisi’ne ulaşmasını rica etti.